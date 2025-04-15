الخليلي: تعزيز المواطنة وتمكين المرأة أولوية في مواجهة تداعيات العدوان

وطن: استقبلت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم في مقر الوزارة، وفد مؤسسة "نساء الشمس" ممثلاً بمدير عام المؤسسة السيدة ريم الحجاجرة.

وأكدت الوزيرة الخليلي على أهمية تعزيز مفهوم المواطنة وتكثيف الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما النسوية منها، مشددة على أن وزارة شؤون المرأة ترى في الحوار ركيزة أساسية لتعزيز صمود النساء، خصوصاً في ظل تداعيات العدوان المستمر وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الوزارة، وفي كل فعالية أو مشاركة دولية، تشدد على المطالبة بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا النساء تحت الاحتلال. كما بينت أن عمل الوزارة يرتكز أيضاً على تمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومراجعة السياسات والتشريعات بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ويعزز من مفهوم المواطنة الشاملة والمستدامة.

ومن جانبها، قدمت الحجاجرة عرضاً شاملاً حول برامج ومشاريع المؤسسة، التي تركز على تمكين النساء من خلال التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى مبادرات في مجالات التمكين الاقتصادي، الحماية البيئية، والمشاركة السياسية. وأشارت إلى أن المؤسسة، التي تأسست في يوليو 2022، تسعى إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني. وسلطت الضوء على الجوائز الدولية التي حصدتها المؤسسة نظراً لما حققته في العمل مع النساء.