الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين المسلمين، لمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستوطنين لمدة يومين.

وقال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي، وأروقته وساحاته كافة منذ الليلة الماضية، وسيتواصل حتى مساء يوم غد الأربعاء، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بسبب "عيد الفصح".

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.