مستوطنون يصيبون عددا من المواطنين ويستولون على أغنام في كيسان شرق بيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عدد من المواطنين وأصابوا بعضهم بجروح ورضوض، واستولوا على قطيع من الأغنام، في كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، بأن مستوطنين هاجموا مصطفى إبراهيم عبيات في الخمسينيات من عمره، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، واستولوا على عدد من أغنامه.

وأضاف غزال أن مواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين، فتعرضوا للضرب وأصيب عدد منهم برضوض وجروح.