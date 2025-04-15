مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثالث أيام "الفصح اليهودي"

رام الله - وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم أكثر من 700 مستوطن ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، في ثالث أيام "عيد الفصح اليهودي".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن الاقتحامات تخللتها جولات وطقوس استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، من بينها أداء رقصات علنية وترديد الترانيم.

وأظهرت مقاطع مصورة إقدام مجموعة من المستوطنين على الرقص والغناء قرب باب الأسباط، الذي شهد احتشاد المئات في انتظار تسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى، فيما استباح الآلاف منطقة حائط البراق بداعي أداء الصلوات.

وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أبعدت المرابطين أبو بكر الشيمي ونظام أبو رموز عن المسجد الأقصى، ومنعتهما من التواجد في محيطه.

وحولت سلطات الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة في الشوارع والطرقات لتأمين اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

وشهد المسجد الأقصى، أمس الاثنين، اقتحاما واسعا شارك فيه 1149 مستوطنا ، أدى عدد منهم طقوس "بركات الكهنة" وهي شعائر توراتية تقليدية ترافق عادة تقديم "القرابين".

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستوطنين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته "أيام الاقتحامات المركزية" خلال فترة "عيد الفصح".