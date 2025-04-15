خمسة شهداء إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة.

ففي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف أحد الخيام، والشهداء وهم: محمد إبراهيم الطهراوي من رفح، وخليل محمود حسونة، وممدوح عطية القاضي.

وفي بيت لاهيا، استشهد مواطنان في قصف خيمة لعائلة حمدان محيط أحد الملاعب المقابلة لقرية كنعان، وهما: هيثم حمدان، ومحمود حمدان.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 50 ألفا و983 شهيدا.