عدوان أميركية جديد على الجوف ومأرب باليمن

وطن: أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية فجر الثلاثاء، بأن غارات جوية أميركية استهدفت عدة مناطق في محافظتي الجوف شمالي اليمن ومأرب وسط البلاد.

وبحسب المصادر، فقد طالت الغارات الأميركية، خلال ساعات متأخرة من الليل، منطقتي الجحف والقدير في محافظة الجوف، بالإضافة إلى منطقة في إحدى مديريات محافظة مأرب. كما أكدت الجماعة في وقت سابق أن 15 غارة استهدفت مديريتي رغوان ومدغل في مأرب.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات الجوية على مواقع داخل اليمن، ما أسفر، بحسب البيانات ، عن استشهاد 123 مدنياً وإصابة ما لا يقل عن 247 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.