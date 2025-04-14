الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص في عورتا ويجبر أصحاب المتاجر على اغلاقها في حوارة جنوب نابلس

وطن: أصيب، مساء اليوم الاثنين، طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عورتا، بينما تم اجبار أصحاب المتاجر على اغلاقها في حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد احمد، بأن طواقم الإسعاف نقلت طفلا مصابا برصاص الاحتلال في الظهر، خلال اقتحام بلدة عورتا وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي سياق آخر، اجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على اغلاق أبوابها في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اجبرت المحال على اغلاق أبوابها وسط بلدة حوارة، وسط انتشار واسع وحالة تفتيش في المنطقة.