مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة والمفاوضات هي السبيل لوقف المعاناة

وطن: أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الحصار الكامل المفروض على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت كالاس، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، إزاء الخسائر بالأرواح والدمار في غزة.

وطالبت كالاس، "إسرائيل" بإعادة إدخال المساعدات لغزة، مشددة على عدم وجود حل عسكري للحرب بغزة، والمفاوضات هي السبيل الوحيد لوقف المعاناة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حذر من المخططات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدف للسيطرة على المساعدات الإنسانية، وفرض مزيد من سياسات التجويع والحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان المستمر وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون.

وأكد الإعلام الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهر ونصف، ويمنع إدخال الغذاء، الدواء، ومواد الإيواء، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان الواقعين تحت سيطرتها.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 1613 مواطنًا وإصابة 4233 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.