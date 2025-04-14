تصعيد إسرائيلي في طولكرم: مداهمات واعتداءات تطال المدنيين وتقيّد حركتهم

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تصعيدها في مدينة طولكرم ومحيطها، حيث نشرت آلياتها العسكرية في مختلف شوارع المدينة ومفترقاتها، ونفذت سلسلة من المداهمات والاقتحامات، وسط إجراءات مشددة أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين وتنقلاتهم.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اقتحموا مبنى "فواز مول" قرب دوار السلام جنوب شرق المدينة، واحتجزوا الزبائن والموظفين داخله، وأخضعوهم للاستجواب.

كما أقامت القوات حاجزًا عسكريًا في المنطقة ذاتها، وأوقفت عددًا من الشبان، حيث تم تفتيشهم والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم، مما تسبب في إعاقة حركة المركبات دون تسجيل أي حالات اعتقال.

في ذات السياق، شهدت مناطق وسط المدينة، بما في ذلك سوق الذهب وميدان جمال عبد الناصر ودوار الشهيد ثابت ثابت، انتشارًا واسعًا للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتمركزت أربع جيبات في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعت مرور المركبات، فيما اقتحم الجنود مقهى في ذات الشارع واستجوبوا المتواجدين داخله، وأطلقوا قنابل صوتية لترهيب المواطنين.

وفي مخيم طولكرم، كثفت قوات الاحتلال انتشارها في حارة المطار، حيث نفذت مداهمات طالت عددًا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وأجبرت العائلات المتبقية على إخلاء منازلها تحت التهديد.

كما أجبرت سكان منطقة جبل الصالحين في مخيم نور شمس على مغادرة بيوتهم بشكل فوري دون السماح لهم بأخذ مقتنياتهم الشخصية، وسط حملة مداهمات طالت عددًا كبيرًا من المنازل في المنطقة.

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد مستمر لانتهاكات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية لليوم الثامن والسبعين على التوالي، والذي يشمل مداهمات واعتقالات وعمليات تهجير قسري تطال المدنيين يوميًا.