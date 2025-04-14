طهران: لا تفاوض تحت الضغط.. والمحادثات مع واشنطن ستستمر بوساطة عمانية

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده ستواصل المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة عبر وساطة سلطنة عمان، مشدداً على أن سياسة الضغط والتهديد لا يمكن أن تتزامن مع دعوات التفاوض.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، انتقد بقائي ما وصفه بـ"التصريحات المتناقضة" للمسؤولين الأميركيين بشأن سير المفاوضات، قائلاً: "لا يمكنكم ادعاء التفاوض وممارسة الضغوط في الوقت ذاته، فهذا نهج مرفوض وغير مجدٍ"، مضيفاً: "على الإدارة الأميركية أن تحل هذا التناقض في مواقفها".

وأوضح أن جوهر المفاوضات يتركز على "الملف النووي ورفع العقوبات الظالمة"، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، وأن هذا ما أثبتته تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المفاوضات ستبقى غير مباشرة وبوساطة عمانية

وفي ما يتعلق بالجولة الثانية من المحادثات، التي يُتوقع أن تُعقد السبت المقبل، أوضح بقائي أن "المكان ليس هو العنصر الحاسم"، بل إن ما يهم طهران هو "الحفاظ على إطار المحادثات غير المباشرة"، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن مكان الاجتماع سيُعلن بعد تلقي تأكيد رسمي من سلطنة عمان.

وشدد بقائي على أن سبب التمسك بالمسار غير المباشر هو "ازدواجية المواقف الأميركية"، قائلاً: "لا يمكن الجمع بين الضغوط القصوى والدبلوماسية، وهذا ما يجعلنا نُصر على استمرار الحوار بطريقة غير مباشرة".

وردًا على تساؤلات بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي، أوضح بقائي أن التجارب السابقة أثبتت أن الشكل الحالي للمفاوضات هو الأجدى، مضيفاً: "سنواصل على هذا المسار ما دمنا نراه مناسبًا وفعّالًا".

زيارة محتملة لغروسي إلى طهران

وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران، كشف بقائي عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن الزيارة، وأن التفاصيل قيد المتابعة من قبل المندوب الإيراني في فيينا بالتنسيق مع مكتب غروسي، متوقعاً أن تتم خلال هذا الأسبوع.

وفي السياق نفسه، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستُعقد في روما يوم السبت المقبل، بينما نفت مصادر إيرانية لموقع "فارس" صحة الأنباء عن لقاء مباشر بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وكان عراقتشي قد وصف الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في مسقط بـ"البنّاءة"، مشيرًا إلى أن جولة جديدة ستُعقد لمواصلة النقاش حول الإطار العام لاتفاق محتمل. كما أشار تقرير *أكسيوس* إلى أن إيران تستعد لطرح اقتراح يقضي بالعمل على "اتفاق مؤقت" يمهّد لمفاوضات نحو اتفاق نووي شامل.