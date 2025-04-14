صحة غزة: 50 ألفا و983 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023

وطن: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و983 شهيدا و116 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا، بينهم 38 شهيدا جديدا، وشهيد واحد انتشال، إضافة إلى 118 مصابا خلال 24 ساعة الماضية”.

وأفادت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 1.613 شهيدا، و4.233 مصابا”.

كما أعلنت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50.983 شهيدا و116.274 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

ولفتت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.