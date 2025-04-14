ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 50 ألف شهيد و116 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 شهيدًا، بينهم 38 شهيدًا جديدًا وشهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 118 إصابة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50,983 شهيدًا، و116,274 إصابة، في ظل استمرار الهجمات واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025 بلغ 1,613 شهيدًا، إضافة إلى 4,233 إصابة، ما يعكس تصاعدًا حادًا في وتيرة العنف وتدهورًا مستمرًا في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر.