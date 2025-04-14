مقطع فيديو يحاكي شراكة بعض الشركات الغربية في دعمها لاسرائيل، ودائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدعو الى توسيع دائرة المقاطعة

رفضا للعدوان الاسرائيلي، وفي اطار اتساع حملات المقاطعة للشركات الاسرائيلية والشركات الغربية المتعاونة مع اسرائيل، بث عدد من الفنانين في عمل فني مشترك، مقطع فيديو قصير يحاكي شراكة بعض الشركات الغربية في حرب الابادة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه.. وقد لاقى هذا المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي..

وحمل المقطع اسم (نهاية الخداع The End of Deciption) في اشارة الى الاكاذيب التي تبثها الحركة الصهيونية في العالم، سواء في تبرير عدوانها على الشعب الفلسطيني او في استمرار احتلالها للارض الفلسطينية. ومن الشركات التي ظهرت اسماءها في مقطع الفيديو: بيبسي كولا، كوكا كولا، منتجات دوف، صابون لوكس، نستلة، كيت كات، معجون الاسنان سيغنال، شركة اي بي ام وسبرايت..

ان “دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” واذ تحيي القائمين على هذا العمل الفني، فانها تعتبر ان المعركة ضد الحركة الصهيونية ومشروعها الفاشي في المنطقة والعالم هي ليست فقط معركة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، بل معركة الانسانية وجميع الاحرار في العالم، بعد ان سقطت رواية الاكاذيب والحقد الصهيونية، التي انطلت على بعض مجتمعات الدول الغربية.. لذلك فان كل حر في العالم يجب ان يكون جزءا من هذه المعركة التي تتعدد فيها وسائل واشكال النضال لتشمل كل مناحي الحياة..

وختمت “دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بان الشركات الغربية المتعاونة مع الاحتلال ومع الجيش الاسرائيلي بشكل عام باتت معروفة لشعوبنا العربية، وهي تحاول بشكل دوري اعادة ثقة الجمهور العربي بمنتوحاتها نتيجة الخسائر الكبرى التي منيت بها نتيجة المقاطعة، ما يدعو الى التأكيد مجدد على اهمية هذا السلاح وضرورة تفعيله وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الشركات الغربية التي اصبحت شريكا مباشرا في قتل الشعب والفلسطيني والشعوب العربية..