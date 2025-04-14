طالب الثانوية العامة في غزة مالك محمود يناشد عبر "وطن" وزارة التربية والتعليم لتوفير فرص تعليم بديلة واستثنائية لهم في الحرب

وطن: وجّه الطالب في الثانوية العامة في قطاع غزة مالك محمود عبر شبكة وطن الاعلامية مناشدة إلى وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، مطالبًا بحل إنساني وعادل لوضع الطلاب المتضررين من العدوان على القطاع منذ 2023.

ودعا الطالب الجهات الرسمية إلى النظر بجدية إلى معاناة الطلبة في غزة، قائلاً: "نحن بحاجة إلى نظام استثنائي يراعي الظرف القاسي الذي مررنا به، أو خيارات بديلة تخفف عنا هذا الضغط النفسي الكبير."

وقال الطالب في مناشدته: "كنا نحضّر لمصيرنا، للتوجيهي، لليوم اللي نحلم فيه نفرّح أهلنا بشهادة، لكن الحرب قلبت حياتنا رأسًا على عقب. فقدنا الوقت والطاقة وحتى الأمان النفسي لمواصلة تعليمنا."

وطالب في مناشدته، "وزارة التربية والتعليم، كل مسؤول عنده ضمير، بالنظر لوضعنا بجدّية إحنا محتاجين حل عادل وإنساني، محتاجين فرصة نرجع نكمل، أو طريقة تخفف عنا الضغط، سواء من خلال خيارات بديلة أو نظام استثنائي يراعي الظرف اللي مرينا فيه".

انهى مناشدته بالقول "نحن لسنا أقل من غيرنا، فقط لم نُمنح فرصة أن نعيش عامًا دراسيًا طبيعيًا مثل باقي الطلاب. نأمل أن تكونوا صوتنا وتساعدونا على استعادة الأمل بمستقبل أفضل."

نص المناشدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا [مالك محمود] من طلاب التوجيهي، مواليد 2006، من قطاع غزة. بكتبلكم اليوم بهالرسالة من وجع كبير عايشينه إحنا كطلاب تأثرنا بالحرب الأخيرة سنة 2023، واللي قلبت حياتنا فوق تحت.

كنا بنحضر لمصيرنا، للتوجيهي، لليوم اللي نحلم فيه نفرّح أهلنا بشهادة، لكن للأسف الحرب ما خلتلنا لا وقت ولا طاقة ولا حتى أمان نفسي نقدر نكمل فيه. في طلاب فقدوا بيوتهم، في ناس فقدت أهلها، في ناس ما قدرت تكمل تعليمها، وأنا واحد من هالناس.

اليوم، بطلب من وزارة التربية والتعليم، ومن كل مسؤول عنده ضمير، ينظر لوضعنا بجدّية. إحنا محتاجين حل عادل وإنساني، محتاجين فرصة نرجع نكمل، أو طريقة تخفف عنا الضغط، سواء من خلال خيارات بديلة أو نظام استثنائي يراعي الظرف اللي مرينا فيه.

إحنا مش أقل من غيرنا، إحنا بس ما كان إلنا حظ نعيش سنة طبيعية مثل باقي الطلاب. وكلنا أمل إنكم تكونوا صوتنا، وتساعدونا نوصل لحل يرجعلنا الأمل بمستقبل أحسن.

مع خالص الاحترام،

مالك محمود

طالب توجيهي – مواليد 2006 – غزة