المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار في فلسطين نافذة أمل للحد من الفقر والبطالة

وطن: تسعى مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV International) إلى تعزيز ودعم تعليم الكبار كأداة للحد من الفقر والبطالة، وتتعاون مع عدة شركاء في أكثر من 40 دولة. تنظم الجمعية الألمانية لتعليم الكبار كافة نشاطاتها في الشرق الأوسط من خلال مكتبها الإقليمي في عمان، الأردن.

من أجل تكثيف الدعم للشعب الفلسطيني، قررت الجمعية الألمانية لتعليم الكبار منذ عدة أعوام تقديم طلب للتسجيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كمنظمة دولية غير حكومية. استجابةً لاحتياجات المجتمع الفلسطيني تعمل الجمعية الألمانية لتعليم الكبار مع الشركاء المحليين في فلسطين على تطوير ودعم برامج تعليم الكبار وربطها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة عبر تحسين فرص دخول الشباب والكبار لسوق العمل وتحقيق إمكانية وجود التنمية المستدامة.

عملت الجمعية الألمانية لتعليم الكبار منذ عام 2012 على دعم وتطوير إستراتيجية للتعلم مدى الحياة من خلال إستراتيجية وطنية لتعليم الكبار في فلسطين تتلاءم مع واقع واحتياجات وأولويات المجتمع الفلسطيني وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات حكومية ذات علاقة والجامعات والمنظمات غير الحكومية العاملة في حقل التعليم والتدريب عبر وضع وتحديد الأولويات والتدخلات اللازمة. كما دخلت الجمعية في شراكات نوعية مع ما يزيد عن 30 مؤسسة وطنية ومحلية فلسطينية، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والبلديات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المجتمعية والقاعدية.

الشراكة نحو دعم وتطوير المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار في فلسطين

على مدار 10 أعوام من الشراكة الاستراتيجية بين كل من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار وجامعة دار الكلمة، تم تطوير العديد من المبادرات من أجل دعم وتطوير تعلم وتعليم الكبار في فلسطين، انطلاقاً من المبدأ الذي يرى تعليم الكبار كحق إنساني يجب أن يكون متاحاً للجميع، فالتعلم مدى الحياة يعد في جميع أرجاء العالم أساساً لا غنى عنه لإرساء دعائم الرفاه الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، والمحافظة عليها. ويعتبر تعليم الكبار أداة لتمكين الأفراد والمجتمع من مكافحة الفقر وخفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.على الطريق نحو تطوير برامج تعلّم وتعليم الكبار وإرساء ثقافة التعلم مدى الحياة في فلسطين، تم إنجاز العديد من الخطوات ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ومع المؤسسات غير الحكومية الوطنية والمحلية الناشطة في فلسطين ومع الخبراء التربويين والمهنيين المحليين وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانيّة للتعاون الاقتصادي والإنمائي BMZ. فعلى سبيل المثال، بقيادة وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى تم العمل على تأسيس أول استراتيجية وطنية لتعليم الكبار في فلسطين. ومن جانبٍ آخر، تضمن التعاون العمل على تطوير وتنفيذ برامج تدريب مدربين وعاملين في مجال تعليم الكبار من رجالٍ ونساء، باستخدام منهجيات ومناهج طورتها الجمعية الألمانية لتعليم الكبار على مستوىً عالمي وتم تجريبها في عدد من الدول حول العالم. بالإضافة إلى العديد من الشراكات والمشاريع التي سعت على تطوير برامج تعليم كبار نوعية بالشراكة مع ما يزيد عن 25 مؤسسة فلسطينية غير حكومية.

وقد توجت هذه الجهود بالعمل المكثف والمعمق بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وهيئات حكم محلي فلسطينية لتأسيس وتطوير المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار. ويستمر العمل على تعزيز هذه الجهود من أجل توسيع الشراكات المجتمعية ودعم وتأسيس المزيد منها في فلسطين. وكانت الشراكات نحو دعم وتأسيس هذه المراكز تنطوي تحت مسارين اثنين: الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، والشراكات المجتمعية بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والبلديات الفلسطينية.

ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار في سياق التعلم مدى الحياة، سعت مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى توسيع آفاق عمل مراكز محو الأمية لتقدم خدمات تعليم نوعي متنوعة لا تقتصر فقط على محو الأمية، ولا تستهدف فقط المواطنين والمواطنات الذين يسعون للتحرر منها، وإنما تمتد لتشمل التمكين الشخصي والاقتصادي والمهني والثقافي والمجتمعي، لكافة فئات الشباب والكبار، خاصةً النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والموهوبين والمتعطلين عن العمل وغيرهم من الفئات.

ومن هذا المنطلق، تم منذ عام 2018 تطوير شراكات مجتمعية بين وزارة التربية والتعليم وكلٍّ من بلدية اليامون وبلدية عرابة وبلدية الكرمل في شمال وجنوب الضفة الغربية، حيث يتم تحويل مراكز محو الأمية تلك إلى مراكز مجتمعية لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة. ضمن إطار خططها التنموية وعملها التطويري لمجتمعاتها المحلية وهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، قدمت البلديات الشريكة مقرات خاصة للمراكز المجتمعية، كما ساهمت بترميمها وتجهيزها. وساهمت بشكل فاعل في التواصل مع المجتمعات المحلية وعقد اللقاءات العامة والورشات بهدف تطوير تصور عمل المراكز وتحديد احتياجات المواطنين والمواطنات منها. توفر البلديات أيضاً دعماً في الموارد البشرية من خلال إدارتها المالية للمراكز بشكل مشترك وبتنسيق كامل مع الشركاء.

تدعم مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار تأسيس وتطوير المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار بهدف زيادة قدرة المواطنين والمواطنات الفلسطينيين على الوصول إلى حقهم في التعلم مدى الحياة من خلال برامج التعليم غير النظامي والتعلم المجتمعي. وهي تقدم الدعم والاستشارة الفنية والتقنية والمهنية للمراكز في مراحل التخطيط وفحص الاحتياجات وتنفيذ البرامج وتقييمها وتطويرها المستمر. وتحرص على نقل وتعزيز استخدام المنهجيات الشعبية والتشاركية في التعلم بهدف تمكين المجتمعات المحلية، والتأكد من مشاركة جميع شرائح المجتمع وحصولها على الفرص المتساوية لنشاطات المراكز التعلمية والمجتمعية والثقافية.

وضمن هذه الشراكة أيضاً مع جامعة دار الكلمة، وضمن خططها الاستراتيجية وخبراتها المستمرة في تقديم خدمات التعلم النوعية مدى الحياة من خلال مراكزها وخدماتها التعليمية والثقافية والمجتمعية والفنية، تقدم الجامعة خبراتها الفنية والاستشارية لفِرَق عمل المراكز ومدربيها ومدرباتها، من خلال التدريب والمرافقة والإرشاد والدعم الفني في تصميم وتنفيذ وتقييم وتطوير البرامج التعلمية والمجتمعية والثقافية. إذ إنّه بالإضافة إلى تقديم تخصصاتها الأكاديمية في الفنون الأدائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، تعمل الجامعة بالتوازي على تطوير مهارات ومواهب طلابها وخريجيها ومجتمعها المحلي ومجتمع المهنيين المرتبط بتخصصاتها من خلال برامج تعلم مستمر وغير نظامي. كما أنها تعنى بنشر قيم الديمقراطية وحرية التعبير والفكر من أجل بناء مجتمع مدني فلسطيني واعٍ وحر.

كما تدعم جهات شريكة أخرى مثل برنامج التأهيل المجتمعي التابع للجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم وجمعية أطفالنا للصم في غزة قدرات المراكز وطواقمها على ضمان تلبية احتياجات واندماج كافة الفئات بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج تعلم وتعليم الكبار. وتُشَكِّل مجموعة المؤسسات والمنظمات الشريكة من المسارين المذكورين في الأعلى مجموعة دعم وتبادل ونقل خبرات مشترك فيما بينها. فعلى سبيل المثال، دعمت طواقم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة وجامعة دار الكلمة في بيت لحم تعزيز قدرات المراكز على استمرار برامجها في التعلم إلكترونياً وعلى تنفيذ وقيادة مبادرات مجتمعية تعالج قضايا طارئة، وذلك خلال عام 2020 وحالة الطوارئ المتعلقة بجائحة كوفيد19، كما قدم مركز السرايا لخدمة المجتمع في القدس دعماً لبقية المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار في آليات ومنهجيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغايات الترويج لبرامج التعلم والتواصل مع المجتمعات المحلية. ومن المخطط أن تستمر دائرة الدعم المتبادل هذه، بحيث يصبح من الممكن أن تُبنى مساحات "توأمة" فيما بين مختلف المراكز المجتمعية التي تقدم خدمات وبرامج تعلم وتعليم الكبار في فلسطين.

مشروع "حكايا من فلسطين" ودعم برامج التعلم والمشاركة الثقافية في المجتمعات المحلية

يعتبر مشروع "حكايا من فلسطين"، الممول بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي EU، استمراراً لعمل الشركاء واتساقاً مع رؤى التعاون العامّة، وبالتالي فإن المشروع يعلي من شأن تعزيز مفهوم الشراكة والتي من الضروري فهمها كمرتكز أساسي في العمل مع المجتمعات المحلية المستهدفة باعتبارها الشريك الحقيقي الأول والذي يسعى المشروع لخدمتهم. ومن هذا المنطلق، فإن هدف المشروع العام هو تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني في الحفاظ على الثقافة الفلسطينية والترويج لها. أما هدف المشروع المحدد فهو تعزيز مساهمة المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار في المناطق الريفية المهمشة والأقل تعرضاً لمختلف أشكال التعبير الفني والثقافي في احتضان التعليم والفعل الثقافي.

يقوم المشروع بتعزيز القدرات الإدارية لدى المراكز الثمانية الشريكة، ومنح الفنانيين المحليين والفاعلين الثقافيين أدوات بنيوية في منهجيات التعليم الثقافي، وذلك بناء على دراسة طبيعة الاحتياجات في كل مجتمع محلي شريك من خلال أدوات البحث السريع، كما سيتم تقديم المنح للشركاء المحليين لدعم وتطوير المشاريع الفنية والثقافية التي تنطوي تحت مظلة المشروع وأهدافه. وفي هذه المساعي، يبني شركاء التنفيذ بشكلٍ كبير على خبرات واهتمامات المجتمعات المحلية، وينظرون إليها كونها المكوّن الرئيسي لتحقيق الحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني.

منذ تأسيس المراكز المجتعمية لتعليم الشباب والكبار، كانت نتائج كافة عمليات تحديد الاحتياجات المختلفة التي تمت، تشير إلى أهمية عمل المراكز على تقديم التعليم الثقافي كجزء أساسي من برامجها ضمن الرؤى العامة للتنمية المجتمعية. وقد طورت المراكز المجتمعية بالفعل في خططها الاستراتيجية التأسيسية رؤيتها لبرامج التعلم الثقافي والمجتمعي. ووضحت أن من بين أهم الخدمات التي تقدمها خدمات التمكين الشخصي والتعلم الثقافي، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية والثقافية بهدف "زيادة فرص المشاركة المجتمعية الفاعلة والإيجابية، وتحفيز التطوع، وتبني المبادرات المجتمعية، والحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته وتعزيز التضامن المجتمعي". كما أشارت استنتاجات وتوصيات عمليات تحليل الاحتياجات إلى أن "هناك حاجة ماسة لتوفير خدمات وأماكن ليس فقط لتقديم فرص للتعليم والتعلم والتأهيل والتوعية والتثقيف، وإنما أيضاً لتوفير مساحات لمشاركة المجتمع المحلي بمختلف فئاته في الحياة الثقافية وتعزيز الحفاظ على الموروث الثقافي المحلي".

لذا، ومن منطلق أهمية تعبير المجتمع عن قيمته ومساهماته الثقافية، وفي نفس إطار الشراكات المستمرة، وضمن الرؤية المشتركة لجميع المؤسسات أصحاب المصلحة والمنخرطة بالأشكال المختلفة للعمل المجتمعي والتعليم سواء كانت المراكز المجتمعية الشريكة أو وزارة التربية والتعليم أو جامعة دار الكلمة، يأتي مشروع "حكايا من فلسطين" كأرضية تأسيسية لعمل المراكز المجتمعية فيما يتعلق بجانب التعلم الثقافي، حيث يعتبر المشروع إستمراراً لعمل مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار واتساقاً مع رؤاها العامة، ويسعى المشروع الى ترسيخ الثقافة الفلسطينية ضمن منهجيات التعليم المحلية وكجزء أساسي من تشكيل مكونات الهوية الفلسطينية، عن طريق تعزيز مساهمة المراكز المجتمعية في احتضان التعليم والفعل الثقافي.

أبرز الإنجازات للمراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار حتى منتصف عام 2022

برامج التعلم الهادفة للتمكين الشخصي والوظيفي

منذ منتصف عام 2019 وحتى منتصف عام 2022 تم تنفيذ ما يزيد عن 100 دورة ومساق تعليمي شارك فيها أكثر من 980 امرأة و720 رجل من شباب وكبار، في 3 بلدات فلسطينية لم يكن يتوفر فيها قبل ذلك أي مساقات أو دورات تعلم مستمر محلية مبنية على احتياجات السكان أنفسهم ورغباتهم واهتماماتهم. وقد ركزت بعض هذه المساقات على فكرة التطوير الشخصي بحد ذاتها، التعلم من أجل التطور والنمو وتطوير المواهب وإيجاد هوايات وتثيقف ذاتي مثل مساقات اللغات (الانجليزية والتركية والعبرية) والرسم والصحة النفسية والتطريز والتصوير ومهارات استخدام الحاسوب والطهي والخياطة والرياضة وغيرها من المساقات التي انضم إليها الأفراد بهدف تعزيز مهاراتهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك هدفت العديد من تلك المساقات إلى التعلم من أجل تحسين الظروف المعيشية من حيث التوعي بشؤون العلاقات الأسرية وأسس التربية الجيدة للأبناء والبنات، وتعزيز العلاقات بين أفراد العائلة، وتعزيز قدرة الأهالي على دعم التطور الأكاديمي لأطفالهم والتعامل مع مراحل نموهم المختلفة، وتحسين العلاقات بين الأزواج، وتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية ومهارات الاتصال والتواصل لديهم. ومن ناحية أخرى هدفت الكثير من تلك المساقات إلى تحسين فرص الحصول على عمل أو زيادة دخل أو تغيير مسار مهني أو التطور المهني في نفس مسار العمل للأفراد من خلال مسارات تعلم قصيرة الأمد، مثل مساقات تربية النحل وإنتاج العسل، والتصميم الغرافيكي، والتصنيع الغذائي والحلويات والتزيين، وإدارة المشاريع، والتصوير المحترف، والخياطة، وصناعة القشيات والتطريز وصناعة الإكسسوارات، وصناعة الصابون، والفسيفساء، والمشاريع الصغيرة، وتدوير الخشب، والزراعة وغيرها من المساقات. وقد كانت العديد من دورات المراكز تجمع بين الأهداف الثلاثة كذلك.

كما تم تطوير منهجية المجاورات التعلمية، وهي مجموعة من أنشطة المرافقة والإرشاد الفردي والجماعي للأفراد المشاركين في مختلف مساقات المراكز. حيث يمر كل مشارك بمراحل ثلاثة من التجاور، تهدف المرحلة الأولى إلى تعزيز فكرة الأمل لدى المشاركين بأن التعلم المستمر هو الطريق نحو التطور الشخصي وضمان حياة جيدة للفرد ولأسرته ولمجتمعه، يتبعها عملية إرشاد فردية تساعد المشاركين على تحديد المساقات التي يرغبون ويحتاجون بالمشاركة فيها والتي يقدمها المركز لهم. ومن ثم يذهب الأفراد إلى المجاورة الثانية التي يطورون من خلالها خارطة طريق تتضمن خطة تعلم وتطور شخصية لكل فرد، ومن ثم يحصلون على الإرشاد والدعم من أجل السير في مسارات تلك الخارطة. أما المرحلة الأخيرة فتشمل تتبع الأثر، حيث يتسنى للمشاركين فرصة التأمل في كامل مسار التعلم الذي خاضوه وكيف أثر فيهم وكيف سيكملون طريقهم بعده.

وفقاً لنتائج آخر دراسة تتبع أجريت في كل من المراكز الثلاثة في منتصف عام 2022، تبين أن:

• 62% من المشاركين كان هدفهم التطور والنمو الشخصي وتنمية مواهب ومهارات، و69% كان هدفهم دعم دخل أسرهم والحصول على عمل أو تطوير فكرة مشروع.

• 87% من المشاركين في مساقات برامج التمكين الشخصي والوظيفي قالوا أنهم أصبح لديهم فهم أفضل لواقعهم وفرصهم واحتياجاتهم من خلال نشاطات الإرشاد والمجاورات.

• 81.5% من المشاركين صرحوا بأن المساقات ساعدتهم في الكشف عن مهارات وقدرات لديهم لم يكونوا قادرين على تفعيلها سابقاً.

• 100% من المشاركين أشاروا إلى أنهم طوروا مهارات/ معرفة جديدة في الموضوعات التي شاركوا فيها.

• 95.5% من المشاركين عبروا عن اكتشافهم لاهتمامات جديدة لديهم يرغبون بتعلم المزيد عنها.

• 97% من المشاركين قالوا أنهم يستطيعون استخدام ما تعلموه في المراكز لتطوير فرصهم المستقبلية.

• 90% من المشاركين قرروا المشاركة في دورات أخرى بعد أول مشاركة لهم في المراكز.

• 69% من المشاركين قالوا بأن مشاركتهم في المساقات ساعدتهم في تحديد مساراتهم المهنية.

• 71.6% من المشاركين قالوا أن نشاطات المراكز ساعدتهم في البحث عن عمل.

• 60.7% من المشاركين قالوا أنهم حصلوا على عمل/ زادوا دخلهم بسبب مشاركتهم في دورات المراكز.

• 58% من المشاركين قالوا أن نشاطات المراكز ساعدتهم في تطوير أفكار مشروعات صغيرة مدرة للدخل لهم والبدء بتنفيذها.

المبادرات المجتمعية والعمل الثقافي

في نفس هذه الفترة تم دعم ما يزيد عن 90 من الشباب والشابات والرجال والنساء المبادرين والمتطوعين لأن يطوروا مهاراتهم ويعززوا معرفتهم بواقعهم وواقع مجتمعاتهم والتحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد مبادرات مجتمعية للنهوض بلبلدات الثلاثة وتطويرها وتنميتها وخدمتها. وقد استهدف خلال هذه الفترة القصيرة بشكل مباشر ما يزيد عن 15000 من أفراد المجتمعات الثلاثة بما يزيد عن 15 مبادرة و120 فعالية مجتمعية ولقاءات وندوات توعوية ونشاطات ثقافية نفذها الأفراد الذين شاركوا في مختلف المساقات والدورات وبدعم من المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار. عملت هذه المبادرات والأنشطة المجتمعية على تفعيل دور أفراد المجتمع في الحياة المجتمعية والتوعية والتثقيف بأنماط الحياة الصحية، وأهمية رعاية المبدعين والموهوبين، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية الأسرية، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، والتطوع، والتضامن الاجتماعي، واحترام القيم المجتمعية وتعزيز العلاقات بين الأجيال وتعزيز الانتماء للهوية والثقافة المحلية ودعم المشاريع الأسرية الصغيرة وتعزيز الإنتاج المحلي والمنتجات الوطنية والاهتمام بالبيئة وغيرها من الموضوعات التي تناولتها المبادرات.

وفقاً لنتائج آخر دراسة تتبع أجريت في كل من المراكز الثلاثة في منتصف عام 2022، تبين أن:

• 83% من المشاركين في برامج التعلم المجتمعي والثقافي قالوا بأنه أصبح لديهم فهم أفضل لواقع الناس المحيطين بهم ومجتمعهم المحلي والتحديات التي يواجهونها واحتياجاتهم.

• 84% قالوا أنه تحسن وعيهم بأهمية دورهم الشخصي في العمل على قضايا مجتمعاتهم المحلية والناس المحيطين بهم.

• 65% من المشاركين قالوا أن نشاطات المركز ساعدتهم في أن ينضموا لمبادرات أو أعمال تطوع تخدم مجتمعهم المحلي.

• 80% من المشاركين قالوا بأنه أصبح لديهم وعي أعلى بحقوقهم وواجباتهم المجتمعية.