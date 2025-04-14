إصابة مجندة في جيش الاحتلال جراء عملية دهس جنوب مدينة الخليل

وطن: أصيبت مجندة في جيش الاحتلال إثر عملية دهس وقعت في مدينة الخليل صباح اليوم الاثنين، بالقرب من مستوطنة "عتنيئيل" الملاصقة لبلدة الظاهرية جنوب المدينة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عملية الدهس وقعت على الطريق الواقع بين بلدتي الظاهرية والسموع في منطقة جبل الخليل وتم نقل إصابات من المكان؛ والمنفذ انسحب من المكان.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه ورد بلاغ عن وقوع عملية دهس على مفترق الظاهرية في الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الظاهرية فور حدوث العملية بزعم البحث عن منفذ العملية.