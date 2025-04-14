حمدي فرّاج يكتب لوطن: عند الذي لا تضيع ودائعه.. انها ليست غزة يا إسرائيل



لم يظل هناك شيئا يكتب عنه الكتاب و يخبر عنه الصحفيون في غزة ، لقد كتبوا عن كل شيء ، بمعظم لغات العالم ، و باتوا يشعرون باليأس و الإحباط ، انهم يكررون ما كتبوه ، و لم يتمكنوا من تحقيق رسائلهم و أهدافهم في وقف هذا العذاب الإنساني المتدفق من نهر او حتى من بحر . لقد كتب مراسل في فضائية عربية على حسابه الشخصي ، انه ينوي التوقف عن العمل ، لأنه بدأ يشعر بأنه لا يقدم أي اسهام يذكر في وقف هذه الإبادة المستمرة.

لم تظل جهة اغاثية إنسانية محلية او دولية ، لم ترفع صوتها بالمناشدة و الاستجداء ان تتوقف إسرائيل عن استهدافها و طواقمها و معداتها ، و السماح لها بإدخال متطلباتها و لوازمها الطبية و الوقودية و الغذائية و الايوائية كي تتمكن ان تستمرفي ان تقوم بواجباتها الإنسانية إزاء المحتاجين اليها بالاسعاف و الإنقاذ و الانتشال و النقل والدفن.

لم تظل جهة سياسية او حقوقية عربية في الاغلب و عالمية في العموم ، لم تدن ولم تستنكر و لم تشجب و لم تندد و لم تطالب بضرورة و أهمية وقف هذه المجازر وهذا التوحش بحق الناس الأبرياء و على الأخص الأطفال و النساء منهم.

لم يظل منبر اعلامي صحفي مرئيا و مسموعا و مكتوبا عربيا و دوليا ، لم يتطرق الى ما يحدث في غزة ، و ينقل مشاهدات و مقابلات ، و يستضيف خبراء و محللين و مسؤولين و محايدين و منحازين و مستقلين ، حتى وصلوا الى حافة نهاية التحليل و التركيب ، المتوقع و غير المتوقع ، فمل الكثيرون منهم تحليلاتهم و توقفوا عن التحليل ، و توقف الجمهور عن تصديقهم و متابعتهم.

كل هذا الجهد السياسي و الحقوقي و الإنساني و الإعلامي ، لم ينجح في وقف هذه الإبادة متعددة الرؤوس ، على مدار سنة و نصف ، ثمانية عشر شهرا ، 555 يوما ، لم تنجح هذه الجهود في لجم هذه الدولة العاتية عما تفعله بحق غزة ، و مع قصف مستشفى المعمداني واخراجه من الخدمة ، للمرة الثانية ، متزامنا هذه المرة مع حلول عيد الفصح المجيد ، تكون اهداف إسرائيل في الإبادة قد تطورت ، كأنها تريد القول انها لا تريد أي أثر مسيحي في غزة و هي تقوم بتطهيرها من سكانها المسلمين الملتفين حول حماس الإرهابية.

لن تنتصر إسرائيل على غزة التي رغم صغرها و محاصرتها ، قد لقنت إسرائيل درسين الأول في السابع من أكتوبر ، و الثاني في تمريغ كل قدراتها العسكرية و التحالفية العالمية العربية الرسمية و العالمية ، في رمالها ، و بين أشلاء اطفالها و تحت انقاض بيوتها و خيامها ، حتى ظهر الاب يؤم صلاة الجنازة على ستة من أبنائه في دير البلح يودعهم كأمانة عند الذي لا تضيع ودائعه . انها ليست غزة يا إسرائيل، بل انها فلسطين ، العرب ، الإسلام ، المسيحية ، اليهودية، وكل شعوب العالم.