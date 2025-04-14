الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد المواطن أحمد عبد السلام السير، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت منطقة "ام ركبة" في بلدة الخضر، وشرعت بشق طريق استيطاني يربط الطريق القائم خلف منزل الصرفندي الذي هدمته قوات الاحتلال الأسبوع الماضي وصولا الى قرية ارطاس.

يذكر أن منطقة "ام ركبة" المتنفس الوحيد للتوسع العمراني لبلدة الخضر، تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، يتخللها هدم منازل واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.