الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 6 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون وجريح، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح أيمن الشاعر والأسير المحرر قتيبة عازم، عقب دهم منزليهما في بلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

ولفتت إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية جهمت مدينة نابلس، من جهة "ألون موريه"، وتمركزت في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد، شرقي المدينة، وجرى اقتحام منازل لعائلة شطارة ومنزل عائلة الشهيد تامر قنديل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وداهمت منازل المواطنين واصابت 3 شبان بالرصاص الحي دون التبليغ عن اعتقالات.