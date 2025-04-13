القوات المسلحة اليمنية: اسقطنا طائرة أميركية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة حجة بصاروخ "أرض-جو"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام وصفتها بـ"العدائية" في أجواء محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضحت "أن عملية الإسقاط نُفذت باستخدام صاروخ أرض-جو محليّ الصنع، مشيرة إلى أن هذه الطائرة هي الرابعة التي يتم إسقاطها خلال أسبوعين، والـ19 منذ بدء معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"".

وأكدت القوات المسلحة أن قدراتها العسكرية لم تتأثر رغم استمرار العدوان الأميركي، مضيفة أن هذا العدوان "لن يحقق سوى المزيد من الخيبة والفشل".

كما جدّدت التأكيد على استمرار عملياتها الإسنادية لصالح الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه العمليات "لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".