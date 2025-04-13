غارات أميركية على اليمن.. 18 شهيداً وجريحاً واستهدافات متواصلة

وطن: ارتفع عدد ضحايا الغارات الأميركية التي استهدفت مصنع السواري للسيراميك، غربي العاصمة اليمنية صنعاء، إلى 5 شهداء و13 جريحاً في حصيلة غير نهائية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ مقاتلات أميركية شنّت غارتين على منطقة "اليَتَمَة" في مديرية "خب والشَّعف" شمال شرق محافظة الجوف، وسط تحليقٍ مُكثّف للطيران الأميركي في أجواء العاصمة اليمنية.

ومنذ أنّ استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر، ضد الولايات المتحدة وضد الاحتلال، في إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشنّ واشنطن عدواناً على اليمن مستهدفةً بالغارات محافظات مختلفة.

واليوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مستهدفة قاعدة "سودت ميخا" شرقي أسدود، ومطار اللد في يافا المحتلة، وهدفاً حيوياً في عسقلان المحتلة.

وفي وقتٍ سابق، شدّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، على أنّ "الأميركي لم يتمكّن ولن يتمكّن من إضعاف قدراتنا العسكرية"، مطمئناً أنّ "العدوان الأميركي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر".