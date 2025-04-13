الاحتلال يحتجز مواطنين خلال اقتحامه بلدة كوبر والمستوطنون يحرقون مركبة

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ستة مواطنين، بينهم أربعة أطفال، خلال اقتحامها بلدة كوبر، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت خمسة مواطنين خلال تواجدهم في منطقة "الدعك" على أطرف البلدة، المهددة بإقامة بؤرة استيطانية على أرضها، وهم: أيهم فادي شنان (17 عاما)، وحمد الله عزيز بدوان (17 عاما)، وعلاء فرحات دار يوسف (48 عاما)، وهادي محمد البرغوثي (15 عاما)، ومحمد عزات بدوان (15 عاما) الذي أفرج عنه لاحقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ناصر خليل شنان (22 عاما)، قبل أن تستولي على المركبة التي كان يقودها وتعود لوالده، مشيرة إلى أن اقتحام البلدة تزامن مع هجوم للمستوطنين على أطرافها وإحراقهم مركبة في المكان.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.