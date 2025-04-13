"الصحة العالمية": يجب حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي ورفع الحصار عن المساعدات لغزة

وطن: أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه يجب حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي ورفع الحصار عن المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف جيبريسوس، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة توقف عن العمل بعد الهجوم الإسرائيلي عليه فجر اليوم.

وقال إن "مدير المستشفى الأهلي بغزة أبلغنا بوفاة طفل بسبب انقطاع الرعاية"، مشددا على أن المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأنه يجب وقف الهجمات على المنشآت الصحية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت فجر اليوم مبنى الاستقبال في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة، بصاروخين، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالغة واشتعال النيران في أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية.