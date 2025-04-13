نتنياهو يهاجم ماكرون بسبب نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطن: هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية تصريحات الأخير التي أشار فيها إلى إمكانية اعتراف باريس بدولة فلسطينية خلال الأشهر المقبلة، معتبراً أن ماكرون "مخطئ بشدة" في دعمه لهذه الخطوة.

وقال نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية "في قلب وطننا"، على حد تعبيره، أمر غير مقبول، لأنها - بحسب زعمه - "لا تهدف سوى إلى تدميرنا"، مؤكداً أنه لن يعرّض أمن "إسرائيل" للخطر من أجل "أوهام منفصلة عن الواقع"، على حد وصفه.

وأضاف نتنياهو أنه يرفض تلقي "دروس في الأخلاق" من دول - على حد تعبيره - تعارض استقلال مناطق مثل كورسيكا وكاليدونيا الجديدة، في إشارة إلى فرنسا.

تصريحات نتنياهو جاءت بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تدرس رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين، وقد يتم ذلك خلال مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين من المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، برعاية فرنسية-سعودية مشتركة.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 5" بُعيد زيارته لمصر، قال ماكرون: "علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بدولة فلسطين)، وقد نصل إلى ذلك خلال الأشهر القادمة"، مشدداً على أن هدف المؤتمر الدولي المرتقب هو التوصل إلى تسوية شاملة تتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان ماكرون قد صرح في وقت سابق من عام 2024 أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس من المحرمات" بالنسبة لفرنسا، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البلاد، وخصوصاً من المعارضة، للاعتراف الفوري بفلسطين، لا سيما بعد تصاعد الأحداث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.