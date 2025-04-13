القوات المسلحة اليمينة تعلن استهداف مواقع للاحتلال بصواريخ وطائرات مسيرة دعماً لغزة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد أهداف للاحتلال داخل فلسطين المحتلة، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني ورداً على ما وصفته باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة".

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية أن العملية شملت إطلاق صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، استهدف قاعدة "سودوت ميخا" شرقي مدينة أسدود المحتلة، والتي تُستخدم كمنصة لإطلاق صواريخ "أريحا" وبطاريات منظومة "حيتس".

كما أوضح البيان أن الصاروخ الثاني من طراز "ذو الفقار" استهدف مطار اللد في مدينة يافا.

وأضافت القوات اليمنية أنها نفذت أيضاً هجوماً بطائرة مسيّرة على "هدف حيوي" في مدينة عسقلان المحتلة.

وأكد البيان أن الهجمات حققت أهدافها "بدقة"، وتسببت في إغلاق مؤقت لمطار اللد لنحو ساعة، إضافة إلى حالة من "الهلع والإرباك" في صفوف المستوطنين وأجبرتِ الملايينَ منهم على دخولِ الملاجئ، بحسب وصف البيان.

وفي ختام البيان، شددت القوات المسلحة اليمنية على استمرار دعمها للشعب الفلسطيني، وأن "على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي أن يدركا أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا لن يتراجع عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات والنتائج"، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف "إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".