سلطة الأراضي والشرطة تنظمان جولة تفقدية على منطقة دير مار سابا

وطن: قامت طواقم سلطة الأراضي برفقة شرطة بيت لحم بتنظيم جولة تفقدية على دير مار سابا والمنطقة المحيطة شرقي المدينة.

وهدفت الجولة التفقدية للكشف على تعديات المواطنين على أراضي أملاك الدولة المحيطة بالدير، حيث تم رصد عدد من الاعتداءات منها بناء جديد، واستغلال أراض للمصلحة الخاصة والبناء في أرض تابعة لأملاك الدولة، وقامت الطواقم حسب الأصول بإصدار إخطارات للمعتدين بضرورة إزالة تعدياتهم وبخلاف ذلك سيتم ملاحقة المعتدين وازالة كافة الاعتداءات وفق القانون .

وخلال الجولة، التقت طواقم أملاك الدولة في سلطة الأراضي برفقة الشرطة مع رئيس الدير واستمعت الى المشاكل التي يواجهونها، وخلص اللقاء الى تكرار الكشوفات الميدانية على دير مار سابا والمنطقة المحيطة، وذلك بغية المحافظة عليه وعلى أملاك الدولة.

من جانبه، ثمن مدير أملاك الدولة في سلطة الأراضي بمحافظة بيت لحم م. محمود العجارمة دور الشرطة في الحفاظ على المال العام، وشكر لهم تعاونهم المستمر.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي الذي أكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة من التعديات لاستغلالها استغلالاً أمثلا، وحذر من تكرار مثل هذه الممارسات والتعديات حيث سيتم التعامل مع المخالفين وفق القانون.