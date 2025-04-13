حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك قصف اليمن لـ"تل أبيب"

وطن: باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، قصف اليمن الصاروخي النوعي الجديد، الذي استهدف "تل أبيب "، نصرة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت "المجاهدين"، في تصريح صحفي، يوم الأحد، أن هذا الاستهداف النوعي الجديد هو امتداد للموقف الراسخ والأصيل للشعب اليمني، ويؤكد إصرار اليمن وقيادته على نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، ووقف المحرقة التي تمارس بحقه وسط صمت وخذلان عربي وإسلامي.

وطالبت "المجاهدين"، شعوب الأمة بتجاوز حالة الصمت والعجز والسير على خطى اليمن، في الانتصار لمقدسات الأمة والدماء النازفة الطاهرة في فلسطين.