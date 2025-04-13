وفد "حماس" في القاهرة: نبحث إنهاء الحرب وتفعيل إدارة موحدة لإعادة إعمار غزة

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة د. باسم نعيم، إن وفد الحركة الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح نعيم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن المباحثات ستتضمن كذلك مناقشة إمكانية تفعيل قرار تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، التي تحظى بإجماع فلسطيني وعربي وإسلامي، بالإضافة إلى قبول دولي.

وتهدف هذه اللجنة إلى إدارة الشأن الحكومي في مختلف المجالات، وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات بين قطاع غزة والضفة الغربية، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأراضي والنظام السياسي الفلسطيني.

وأكد نعيم أن حماس تتعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي مقترحات جديدة، شريطة أن تضمن إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وفيما وصف المشهد الإقليمي والدولي بأنه معقد، أشار إلى أن "حالة الخذلان من بعض الأطراف الإقليمية، والعجز أو التواطؤ الدولي، مؤلمة وتكلف الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً". لكنه شدد على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يدركان جيداً نوايا الاحتلال باستمرار الحرب لأغراض داخلية، ولن يتنازلا عن حقهما في إنهاء العدوان، وتحقيق إعادة الإعمار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وختم نعيم بالقول إن "الاحتلال لن يشهد منا انكساراً، ولن نقبل بتحويل العملية إلى مجرد صفقة تبادل أسرى، تمهيداً لاستئناف العدوان والمجازر".