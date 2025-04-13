اليمن تقصف أهدافاً للاحتلال في فلسطين المحتلة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، إطلاق صاروخ من اليمن على وسط فلسطين المحتلة في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات ودوي صفارات الإنذار بمدينتي "تل أبيب" والقدس المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان إنه رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وقالت وسائل اعلام عبرية أن صفارات إنذار دوت في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط فلسطين المحتلة

بينما أكدت مصادر عبرية إغلاق مطار اللد أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه منذ استئناف الحرب بغزة، أطلقت اليمن 19 صاروخاً باليستياً نحو فلسطين المحتلة.