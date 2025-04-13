حماس: أسرى الاحتلال لن يعودوا بالتصعيد العسكري

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن أسرى الاحتلال في غزة، لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري.

وقالت الحركة إن "التصعيد الصهيوني ضد المدنيين، رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنًا مع وصول وفد حماس للقاهرة، وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة".

وشددت حماس بالقول "لن يُحرز نتنياهو وحكومته أي تقدّم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، والتصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه".

وجددت التأكيد أن الأسرى لن يعودوا بالتصعيد العسكري، بل بالقرار الذي يرفض نتنياهو اتخاذه.

ومساء أمس السبت، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية، توجّه إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة جمهورية مصر العربية، ليجتمع ويتابع مع الوسطاء في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.