رغم دفعهم ضريبة من دمائهم.. أبو عبيدة: اليمن لا زالت تصرّ على شلّ قلب الاحتلال دعماً لغزة

وطن: قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة اليوم الاحد، "ان إخوان الصدق في اليمن لا زالوا يصرّون على شلّ قلب الاحتلال الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى.

واكد ابو عبيدة ان "فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الاحتلال إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً".