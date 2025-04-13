"جرعة أمل" تواصل رحلتها بزرع بذور التفاهم والتعاون بين الطلبة

وطن: تواصل مبادرة "جرعة أمل" بث طاقتها الإيجابية بين طلبة مدرسة مغتربي البيرة الأساسية المختلطة، التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي/مديرية رام الله والبيرة، بإشراف المعلمة منى مريدي، وبدعم من مديرة المدرسة أ. رنا خلف، ضمن إطار مشروع يُنفذ في ٦١ مدرسة حكومية في الضفة الغربية ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة نفسيًا واجتماعيًا للأطفال من خلال أنشطة تركز على الدعم النفسي والتعلم العاطفي الاجتماعي، وتنفذه جمعية إبداع المعلم بالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية ووزارة التربية والتعليم، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

في أجواء تفاعلية نابضة بالمرح والوعي، انخرط الطلبة في مجموعة من الأنشطة التربوية التي هدفت إلى تعزيز قيم التفاهم، والعمل الجماعي، والتواصل البنّاء، من خلال تجارب حسية ولعب جماعي هادف، فقد ساعدت “الحلقة الدائرية بالطوق” الطلبة على استكشاف مفهوم التعاون في الحركة ومرونة العمل ضمن فريق، بينما فعّلت لعبة “نقل الكرات بالأطواق” مهارات التنسيق والثقة المتبادلة لديهم، أما تمرين “التواصل الصامت – خمن” فكان تجربة مشوقة وممتعة للتواصل غير اللفظي، حيث قام كل طالب برسم شكل على ظهر زميله، لينتقل الشكل بالتتابع، ويحاول الطالب الأخير تخمينه، ما عزّز أهمية التركيز والانتباه والإحساس بالآخر.



حين نصغي بقلوبنا نفهم ما لا يُقال، وحين نلعب معًا نبني جسوراً من المحبة والصداقة، وهذا ما تؤكده “جرعة أمل” في كل لقاء، إذ تبرهن أن التواصل الحقيقي لا يحتاج دائماً إلى كلمات بل إلى بيئة حاضنة وآمنة وأدوات تتيح التعبير والفهم، لتنمية جيل واثق، متماسك وقادر على احتضان ذاته والآخرين بمحبة وانفتاح.



المشروع يأتي استجابة لحاجة المدارس إلى دعم نفسي واجتماعي متكامل للأطفال في ظل الأزمات، ويعمل على دمج التعلم العاطفي الاجتماعي كوسيلة لتعزيز الحماية والكرامة، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي والتفاعل الإيجابي داخل المدرسة والمجتمع، ويستهدف ٦١ مدرسة حكومية في مختلف محافظات الضفة الغربية.