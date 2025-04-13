تعاون استراتيجي بين كهرباء القدس ومحافظة أريحا لمواجهة تحديات الصيف وذروة الاستهلاك

وطن: في إطار تعزيز التعاون المشترك والاستعداد لفصل الصيف، استقبل المهندس مجدي الحرباوي، مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في أريحا والأغوار، عطوفة محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، في لقاء تناول واقع الكهرباء في المحافظة وجاهزية الشبكة لموسم الصيف، الذي تتعرض فيه المنطقة لأعلى درجات حرارة على مستوى الوطن.

وحضر اللقاء حجازي الرشق عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندسة مي العطار مديرة الدائرة الفنية، إلى جانب عدد من كوادر الشركة العاملة في المنطقة.

وتناول الاجتماع التحديات المتوقعة خلال أشهر الصيف، وعلى رأسها ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث أكد المهندس الحرباوي أن الطواقم الفنية على أتم الاستعداد، وأن الشبكات تم تجهيزها لضمان استمرارية التيار، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل مع الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الخدمة.

بدوره، عبّر الدكتور حمايل عن تقديره لجهود شركة كهرباء محافظة القدس، مثمناً العمل الفني والتقني الذي تبذله الطواقم في الميدان، ومؤكداً على ضرورة الحفاظ على موارد الشركة، وتعزيز التعاون بين المحافظة وإدارة الشركة لما فيه مصلحة المواطنين وضمان استمرار الخدمة في كافة الظروف.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التشاركية بين المؤسسات الرسمية وشركات الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة نوعية للمواطنين، خصوصاً في المناطق ذات الطابع المناخي القاسي مثل أريحا والأغوار.