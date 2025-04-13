كتائب القسام: فجّرنا منزلًا مفخخًا وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال شرق رفح

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاحد، أنها تمكنت من إيقاع قوة خاصة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح، عقب تفجيرها منزلا مفخخا اثناء تسلل القوة إلى منطقة أبو الروس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن العملية جاءت في إطار التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة، مؤكدة استمرار مقاومة الاحتلال والتصدي له بكافة الوسائل المتاحة.

وفي سياق متصل أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم ال، أنها استهدفت تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون من عيار 60 ملم، في منطقة "محور موراغ" شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

واضافت السرابا انها تمكنت من السيطرة على طائرتين مسيّرتين من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذهما مهام استخبارية في أجواء وسط القطاع.