حزب الله: استهداف مستشفى المعمداني هو ‏امتداد لِحرب الإبادة المستمرة التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وطن: دان حزب الله في بيان له يوم الاحد بِشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي أدّى إلى تدمير ‏أقسام من المستشفى وإخراجه عن الخدمة وتشريد المرضى والجرحى والمدنيين الذين احتموا من إرهاب ‏الاحتلال وإجرامه.

وقال حزب الله إن "هذا الاعتداء السافر يُشكّل جريمة حرب موصوفة، ويُؤكد مُجددًا الوجه الإجرامي الوحشي ‏للاحتلال الصهيوني، الذي لا يَتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم مُتذرّعًا بادعاءات وأكاذيب وضاربًا عرض ‏الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية".

ولفت حزب الله الى ان "استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرّر للمنظومة الصحية من مستشفيات وطواقم طبية وكوادر صحية هو ‏امتداد لِحرب الإبادة المستمرة التي تُمارسها آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الصامد وهي جريمة ‏وحشية في سياق التدمير المُمنهج لِما تَبقّى من مقوّمات الحياة في قطاع غزة المحاصر وبِتواطؤ ودعم أمريكي ‏لا محدود".

ودعا حزب الله "المنظمات الدولية والحقوقية والهيئات الطبية والإنسانية، العربية والدولية، لإدانة هذا العدوان ‏الوحشي وإلى التحرك العاجل لِحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة والعمل الفوري لِوقف جريمة ‏الإبادة الجماعية".