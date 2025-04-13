شهيدان في المواصي و5 مصابين بمدينة غزة والاحتلال يجبر آلاف المواطنين على النزوح في خان يونس

وطن: استُشهد مواطنان وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال استهدف منتجعًا في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية، بإصابة خمسة مواطنين جرّاء قصف نفذته قوات الاحتلال على ورشة في منطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أهالي العديد من أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة على النزوح وإخلائها تحت تهديد القصف.

وطالبت سلطات الاحتلال آلاف المواطنين في أحياء: قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورة اللوت، الفخاري، وأحياء بني سهيلا الجنوبية، بمغادرتها فورًا، تمهيدًا لقصفها، والانتقال الفوري غربًا إلى مراكز الإيواء المعروفة في منطقة المواصي.