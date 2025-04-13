سرايا القدس تعلن استهداف قوات الاحتلال والسيطرة على مسيّرتين جنوب غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أنها استهدفت تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون من عيار 60 ملم، في منطقة "محور موراغ" شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأضافت السرايا، عبر بيان نشرته على قناتها في تليغرام، أنها تمكنت من السيطرة على طائرتين مسيّرتين من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذهما مهام استخبارية في أجواء وسط القطاع.

ويُعد "محور موراغ" منطقة استراتيجية تفصل بين مدينتي رفح وخان يونس، وقد أعاد الاحتلال السيطرة عليه بعد استئناف عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وفي وقت سابق، نشرت سرايا القدس مقطعًا مصورًا يُظهر تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما أعلنت الأسبوع الماضي تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب" في المنطقة ذاتها.