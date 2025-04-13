الإبادة الجماعية في غزة متواصلة.. و 1574 شهيداً منذ تجدد العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 11 شهيداً و111 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مستشفيات القطاع.

وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أنّ حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 1574 شهيداً و4115 إصابة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية إلى 50944 شهيداً و116156 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

شهداء وجرحى في مختلف مناطق القطاع

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه على قطاع غزة مستهدفاً مناطق مختلفة، ما أدى إلى ارتقاء مزيدٍ من الشهداء.

وأكدت مصادر محلية، أنّ 7 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بالقرب من محطية تحلية المياه في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح أيضاً، ارتقى 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على أحد مرافق البلدية.

كما استشهد مواطنين واصيب آخرين من جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وشنّ الاحتلال غارتين على شرقي مدينة خان يونس، واستهدفت مسيّراته أرضاً زراعية شمالي بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدنية، جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح، وقعت إصابات إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من الأشخاص في منطقة الشاكوش في مواصي المدينة.

وشمالي القطاع، ارتكب الاحتلال مجزرة في جباليا البلد بتدمير مبنى على قاطنيه، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وفجراً، نفذ الاحتلال عدواناً على المستشفى المعمداني بإطلاق صاروخين استهدفا مبنى الإسعاف، ما تسبّب بأضرار كبيرة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.

وأفادت مصادر محلية، بإخلاء عدد كبير من الجرحى والمرضى من المستشفى، حيث أصبح العشرات منهم، وبعضهم مرضى بحالة حرجة، في الشوارع في المستشفى.

تحذير من انهيار القطاع الصحي

وأكد مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، مروان الهمص، للميادين أنّه بخروج المستشفى المعمداني من الخدمة فإن نحو مليون شخص باتوا يفتقدون خدمة الإسعاف والطوارئ.

وشدّد الهمص على أنّه خلال 40 يوماً لم يدخل إلى القطاع أي حبة دواء أو مستلزمات طبية أو وقود، مشيراً إلى أنّ غالبية محطات الأوكسجين تعطلت في المستشفيات ما يهدد حياة عشرات المرضى.

وقال إنّ "ما تبقى من المستشفيات في القطاع غير مكتمل الخدمات ولا يمكن أن يقدم الخدمات الطبية والجراحية المطلوبة"، محذراً من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة "إن لم يتدخل العالم الحر".