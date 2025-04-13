بنك الاسكان يتبرع للمركز الصحي التابع للخدمات الطبية العسكرية في نابلس

وطن: إيمانا منا بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصحي في خدمة كافة المواطنين، قام بنك الاسكان بتقديم تبرعاً للخدمات الطبية العسكرية في نابلس، وذلك من خلال تقديم جهاز طبي (hydrocollator) لتسخين الكمادات، والذي بدوره سيخدم مئات المواطنين الذين يتوافدون للمركز الصحي .

ومن جانبه أكد السيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الاسكان أن المبادرات الصحية تأتي على رأس أولويات مساهمات البنك المجتمعية، وتقع ضمن مفهوم التنمية المستدامة والخدمات طويلة الامد، هذا وأكد على أهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، مشيراً الى أن هذا التبرع يساهم وبشكل فاعل في خدمة المرضى، ويظهر حرص البنك على تقديم مساهمات فاعلة تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

ويأتي هذا التبرع تأكيداً على تواجد البنك المستمر كراع وداعم ومشارك في المساهمات الاجتماعية، وروح المسؤولية اتجاه المواطنين.