"الهلال الأحمر": الاحتلال اعتقل المسعف أسعد النصاصرة عقب استهدافه وزملاءه في رفح

وطن: أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الأحد، أنه تم ابلاغها عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن المسعف أسعد النصاصرة، معتقل لدى سلطات الاحتلال، حيث كان مصيره مجهولا عقب استهدافه برفقة مسعفي الجمعية في رفح.

وطالبت في بيان، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الزميل المسعف النصاصرة، الذي اختطف قسرا أثناء تأدية مهامه الإنسانية، بعد أن تعرض وزملاءه لإطلاق نار كثيف، أدى الى استشهاد ثمانية منهم في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

وقد أعلنت جميعة الهلال الأحمر بتاريخ 30/3/2025 استشهاد ثمانية من مسعفيها، استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني عند توجههم إلى منطقة الحشاشين في رفح جنوب قطاع غزة، لتقديم خدمات الإسعاف الأولي لعدد من المصابين جراء قصف قوات الاحتلال المنطقة، بتاريخ 23/3، حيث كان مصير المسعف التاسع وهو النصاصرة مجهولا، كما تم انتشال ستة من طواقم الإنقاذ وأحد الموظفين التابعين للأمم المتحدة.

والشهداء المسعفون، هم: مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف، ما يرفع عدد شهداء الجمعية في القطاع إلى 27 شهيدا استهدفهم الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.