عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ83

وطن: يدخل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها يومه الـ83، مع تواصل عمليات التجريف وإحراق المنازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويوم أمس، احتجزت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين في جنين لمدة 5 ساعات، ونكلت بهم، واستجوبتهم، ومنعتهم من التغطية، كما حذرتهم من العودة للتغطية في محيط مخيم جنين.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن قوات الاحتلال مستمرة في تدمير ونسف المنازل في المخيم، حيث دمرت قبل ايام عددا من المنازل في حي الدمج، كما تستمر جرافاتها بشق شارع في منطقة جورة الذهب من قرابة أسبوع.

وأضاف ان عائلات في حي الهدف تلقت مساء أمس بلاغات من جيش الاحتلال بضرورة اخلاء منازلهم لتفتشيها، وتحويلها لثكنات عسكرية.

وقال أبو الرب، ان عدد النازحين وصل الى 21 ألف نازح، موزعين على عموم المحافظة، حيث يتواجد في المدينة 6 آلاف نازح، فيما يسكن 32 ألف نازح في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، فيما استقبلت بلدة برقين 4181 نازحا.

وأكد، أن الاجتماعات مع الحكومة الفلسطينية والوزارات ذات الاختصاص مستمرة لتوفير بيوت متنقلة للنازحين في مدينة جنين، حيث تم اعتماد خطة لاستجلاب 200 منزل متنقل في المرحلة الأولى لإيواء النازحين.

فيما يستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى المدينة والمخيم من حاجز الجلمة العسكري الى محيط المخيم، ونشر قوة من الجنود المشاة في منطقة الغبز في محيط المخيم، ومنطقة واد برقين، وشق الطرق، وتوسيعها، وتغيير معالم المخيم، وهدم منازل المواطنين.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وبحسب المعطيات، فإن الوضع الاقتصادي للنازحين البالغ عددهم 21 الف يمثل واقعاً وتحدياً جديداً على الصعيد الانساني في جنين، مما زاد نسبة الفقر في المجتمع الجنيني، خاصة مع فقدان المهجرين لوظائفهم واعمالهم.

وارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 36 شهيداً، فيما يواصل الاحتلال شن حمالات مداهمة واعتقالات واسعه في قرى وبلدات المحافظة وبشكل شبه يومي.