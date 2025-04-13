الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدة حلحول شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة حلحول، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عبد سميح زماعرة، وعبد السميع الواوي، عقب دهم وتفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحام البلدة، تخلّلها إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، والأعيرة النارية، صوب منازل المواطنين.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال طريق فرش الهوى بالاتجاهين، بعد إصابة مواطن بالرصاص، كما تواصل إغلاق مداخل بلدات، ومخيمات، ومدينة الخليل الرئيسية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، والمكعبات الإسمنتية.

كما شددت تلك القوات من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة، وقرب الحرم الإبراهيمي.