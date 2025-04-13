7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف سيارة غرب مدينة دير البلح

وطن: اعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد 7 مواطنين وعدد من الجرحى في قصف اسرائيلي استهدف سيارة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة لليوم الـ29 على التوالي، وذلك منذ تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس الماضي.

وفجر الأحد، استهدف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، ما تسبب في وضع مأساوي داخل المستشفى المكتظ بالجرحى والمرضى. وأُجبرت الطواقم الطبية والنازحون على إخلاء المبنى، ونقل المرضى على أسرتهم إلى مناطق أكثر أمانا، وسط حالة من الفوضى والذعر.