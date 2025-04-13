مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل

وطن: قتل شاب، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، علما أنه متزوج وأب لطفلتين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه جريمة، هي الثامنة التي تسجل في البلدات العربية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبحسب المعطيات والإحصاءات المتوفرة، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي بالداخل المحتل إلى 74 قتيلا، بينهم 4 برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025 الجاري.

وفي العام الماضي 2024، قتل 221 شخصا في جرائم قتل شهدها المجتمع العربي، مقابل 222 خلال العام 2023