ترامب: المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين وفدي بلاده وإيران في مسقط "تسير بشكل جيد".

وجاء تصريح ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية، وذلك بعد لقاء مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت، لبحث الملف النووي الإيراني.

وصرح ترامب قائلاً: "المفاوضات بشأن إيران تسير بشكل جيد".

وجرت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في مسقط، ووصفها عراقجي بأنها "إيجابية وبناءة"، مؤكدا أن الأجواء كانت هادئة. كما أعلن أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد يوم السبت الموافق 19 أبريل.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن ويتكوف لم يطلب من إيران خلال المحادثات، التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم.

وفي المقابل، ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين أن طهران مستعدة للعودة إلى مستويات التخصيب المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015، بشرط استيفاء واشنطن لشروط معينة.

يأتي ذلك بعد أن أرسل ترامب في أوائل مارس الماضي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حدد فيها مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وفقًا لموقع "أكسيوس".

كما هدد لاحقا بفرض عقوبات إضافية على إيران، وحتى بشن ضربات عسكرية غير مسبوقة إذا رفضت التوقيع على الاتفاق.