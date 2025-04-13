إصابة برصاص الاحتلال على مدخل الخليل

وطن: اصيب ،صباح الأحد، مواطن برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدخل مدينة الخليل الشمالي"حاجز فرش الهوا".

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة رجل 58عام بالرصاص الحي على حاجز الهوا عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل ، وتم نقله للمستشفى.

واصيبت مواطنة من الخليل قبل أيام بعد أن اصطدمت بحاجز للاحتلال، على مدخل منطقة رأس الجورة.

ويفرض جيش الاحتلال اغلاقاً على مدينة الخليل عبر حواجز نصبها على مداخل المدينة ،ويتحكم بحركة المواطنين وينكل بهم عن المرور.