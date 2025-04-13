في عدوان جديد على اليمن .. الجيش الأمريكي يشن غارات على محافظات البيضاء وصعدة والحديدة

رام الله - وطن: شن الجيش الأمريكي 10 غارات جوية على شمال اليمن في وقت متأخر من مساء السبت، مستهدفاً مواقع متعددة، حسبما أفادت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة انصار الله.

وأفادت القناة بأن “العدوان الأمريكي شن 5 غارات استهدف فيها المعهد المهني بمديرية الصومعة بمحافظ البيضاء، أما في صعدة فشنّ العدو الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم، كما شن عدواناً على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة”.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي يوم الجمعة، قالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس إن عملياتها ضد اليمن مستمرة.