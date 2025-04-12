ترامب يستثني الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق من التعرفات الجمركية

وطن: أعفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على الصين ومعظم دول العالم، في خطوة قالت وكالة "بلومبرغ" إنها "ستُسهم في تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المستهلكين"، وتعود بالنفع على شركات الإلكترونيات الكبرى بما في ذلك "أبل" و"سامسونغ".

الاستثناءات التي أصدرتها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، تشمل منتجات من بينها محركات الأقراص الصلبة والمعالجات الدقيقة وشرائح الذاكرة، إضافة إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، وهو ما يمثل أيضاً دعماً لشركات مثل "TSMC" التايوانية التي عززت استثماراتها في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة لتقليص نطاق التعرفات التي بلغت 145% على الصين و10% على غالبية الدول الأخرى، في ظل ما وصفته "بلومبرغ" بارتباك في السياسة التجارية لإدارة ترامب، خصوصاً في تعاملها مع الحلفاء.

وقالت "بلومبرغ"، إن هذه الأجهزة الإلكترونية لا تُصنع عادةً في الولايات المتحدة، وتستغرق إقامة خطوط إنتاج محلية لها (في أميركا) سنوات.

إعفاء مؤقت

وعلى الرغم من الإعفاء الحالي، رجّحت "بلومبرغ" أن تكون هذه الاستثناءات مؤقتة، في ظل احتمال فرض رسوم جديدة أقل وطأة على هذه المنتجات، وخصوصاً على تلك المستوردة من الصين، في إطار محاولة إعادة التوازن إلى الأسواق الأميركية من دون الإضرار بسلاسل التوريد.

ومن بين هذه الاستثناءات، أشباه الموصلات التي تعهّد ترامب مراراً بفرض رسوم جمركية محددة عليها، ولم ينفذ ذلك حتى الآن، لكن الاستثناءات الأخيرة تبدو متوافقة مع هذا الاتجاه.

وحُددت الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها ترامب حتى الآن عند 25%، رغم أنه ليس من الواضح ما هو المعدل الذي سيفرضه على أشباه الموصلات والمنتجات ذات الصلة.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض لم يردّ حتى الآن على طلب التعليق.

الصين تصعّد ضد ترامب

وردت بكين على الحرب التجارية التي شنتها واشنطن برفع التعرفات الجمركية بزيادة الرسوم على السلع الأميركية إلى 125%، في الوقت الذي وصفت فيه الإجراءات الأميركية بـ"التنمّر الاقتصادي" المنافي للقانون الدولي.

وقالت الصين إن الرسوم الجمركية الجديدة على الولايات المتحدة ستدخل حيّز التنفيذ اليوم في 12 نيسان/ أبريل، مؤكدة أنها لن تلتفت إلى أي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية.

المصدر:"الميادين"