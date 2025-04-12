وفد من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن وفد الحركة المفاوض، برئاسة الدكتور خليل الحية، توجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة الجمهورية المصرية.

وأضافت الحركة "إن الاجتماع مع المصريين والقطريين في القاهرة يأتي في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

وأكدت حركة حماس في بيان لها، أنها تتعامل بإيجابية مع أيّ مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، والتوصّل إلى صفقة تبادل جادّة.

ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، والذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، والتزمت به الحركة.

وبعد إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، وإتمام عمليات تبادل الأسرى، تنصل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الماضي.