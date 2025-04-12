قوات الاحتلال تقتحم ثلاث بلدات بالضفة واصابة مواطنين في هجوم للمستوطنين

وطن: شهدت الضفة الغربية، مساء اليوم السبت، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تمثل في اقتحام بلدات شرق طولكرم وجنوب بيت لحم، وهجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات وأضرار مادية قرب سلفيت.

ففي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر اللبد وعنبتا، شرق المحافظة، ترافقها مدرعتان من نوع "إيتان" وآلية عسكرية.

وأفادت مصادر محلية أن القوات جابت شوارع كفر اللبد، وتمركزت قرب الكراج، حيث نصبت حاجزًا عسكريًا وأوقفت المركبات ودققت في هويات الركاب، فيما داهم الجنود منزل المواطن جهاد رجب، وعبثوا بمحتوياته، واعتلوا سطحه، دون أن تسجل حالات اعتقال.

وفي بلدة عنبتا، تمركزت المدرعتان في الشارع الرئيسي، وقطع الجنود حركة السير، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الدخان، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، وتمركزت في المنطقة الغربية والمثلث ووسط البلدة، حيث أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين والمحال التجارية، وأجبرت أصحابها على إغلاقها بالقوة.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنان بجروح إثر اعتداء للمستوطنين قرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وذكرت المصادر أن مستوطنين من مستعمرة "بروخين" هاجموا مركبات المزارعين أثناء مرورها في طريق زراعي بمنطقة "سوسية"، مما أدى إلى إصابة كل من خالد جبري علي أحمد ويوسف ناجي برضوض، وتضرر عدد من المركبات.

وأشار بيان صادر عن محافظة سلفيت إلى أن الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 368 انتهاكًا خلال شهر آذار الماضي، شملت اعتداءات جسدية، مداهمات، اقتحامات، نصب حواجز، تدمير ممتلكات، والاستيلاء على أراضٍ ومعدات زراعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط دعوات حقوقية ودولية متكررة لوقف انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين.